Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение

Жители региона стали в два раза чаще пользоваться мессенджерами и в полтора раза — заходить в соцсети. 37% от всего интернет-трафика в этих сервисах проходит через смартфоны жителей малых поселений региона — за год доля выросла на 5%. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг.

Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки, оператор модернизировал порядка 300 объектов связи в 190 поселках, селах и деревнях губернии. Инженеры компании перевели базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию LTE. Решение помогло улучшить основные параметры сети — емкость и пропускную способность, а также на 15-20% ускорить передачу данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты оператора обновили инфраструктуру в поселениях всех районов области. В зону улучшений попали как многотысячные райцентры: поселок Безенчук, села Алексеевка, Борское и другие. Кроме того, работы прошли в совсем небольших населенных пунктах, среди них поселки Льва Толстого, Прибой и село Кануевка.

«Наша цель — обеспечить равные возможности доступа к мобильным услугам для жителей региона. Модернизация оборудования помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых мобильных услуг и дать абонентам, находящимся на сельских территориях доступ к более высоким 4G‑скоростям», — сказал Виктор Югай, директор «Мегафона» в Самарской области.

Оператор продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций в регионе. C начала 2023 г. инженеры переоборудовали более 500 объектов связи по всей области. Среди них города, городские агломерации и небольшие отдаленные поселения, такие как деревни Средняя Быковка, Висловка, Екатериновка, села Алексеевка, Натальино, Преображенка, Елховка, Исаклы, Богдановка, Чубовка, Клявлино, Новая Кармала, Кошки, Водино, Зуевка, Подбельск, Сергиевск, Ташла, Ягодное, Троицкое, поселки Спутник, Подлесный, Волжский, Серноводск, Рассвет, Сборный и других.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.