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D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G

D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G для систем видеонаблюдения (CCTV), IP-телефонии и корпоративных сетей Wi-Fi. Новинки дополняют линейку настраиваемых коммутаторов, в настоящий момент представленную сериями DGS-1100V2 и DGS-1210/F. Новые коммутаторы предназначены для работы в сложных условиях эксплуатации и обладают рядом аппаратных и программных преимуществ, упрощающих развертывание и обслуживание современных систем видеонаблюдения и сетей с PoE.

Основные преимущества коммутаторов DSS-200G:

Порты 802.3bt PoE (до 90 Вт) – обеспечивают бесперебойное питание точек доступа и камер видеонаблюдения с повышенным энергопотреблением.

DIP-переключатели – позволяют без применения Web-интерфейса управления включить наиболее часто используемые режимы работы и функции: Extend – для увеличения дальности PoE до 250 м; PD-Alive – для восстановления работы зависшего PoE-оборудования; Isolate – для изоляции трафика PoE-портов; QoS – для приоритизации трафика; STP – для резервирования соединений по протоколам STP/RSTP.

PoE по расписанию – позволяет оптимизировать расходы на эксплуатацию PoE-оборудования за счет гибкой настройки сценариев работы, например, можно настроить включение PoE-устройств только в рабочие часы и выключение в ночное время.

Fast PoE и Perpetual PoE – обеспечивают непрерывную подачу питания во время перезагрузки и обновления программного обеспечения коммутатора.

Грозозащита до 6 кВ на портах и разъеме питания – позволяет защитить коммутатор и подключенное к нему оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовым разрядом, коротким замыканием в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.)

Сигнальный порт Alarm (RJ-45) – предназначен для подключения внешних сигнальных устройств, обеспечивающих оповещение о перегреве в шкафу, открытии дверцы, отключении питания и других потенциальных угрозах.

Функция Auto Surveillance VLAN – позволяет автоматически распознавать и добавлять оборудование видеонаблюдения в отдельную VLAN с наивысшим приоритетом обслуживания.

Автоматическое обнаружение ONVIF-устройств – упрощает и сокращает время развертывания систем видеонаблюдения, построенных на базе оборудования разных производителей.

Функции повышения отказоустойчивости – включают поддержку диагностики кабеля, обнаружение петель LoopBack Detection и технологию ERPS, позволяющую быстро восстановить связь при отказе одной из линий в кольце.

Веб-интерфейс с режимом Surveillance – предназначен для задач видеонаблюдения, позволяет отслеживать количество и типы подключенного оборудования, состояние портов, бюджеты мощности PoE (общий, доступный, потребляемый конкретным портом), управлять устройствами в группе, осуществлять диагностику системы и пр.

В настоящее время серия DSS-200G представлена следующими моделями:

DSS-200G-10MP – 8 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at) и 2 порта 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 130 Вт;

DSS-200G-10MPP – 8 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at/bt) и 2 порта 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 242 Вт;

DSS-200G-28MP – 24 порта 1000Base-T PoE (802.3af/at) и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 370 Вт;

DSS-200G-28MPP – 16 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at), 8 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at/bt) и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 518 Вт.

Коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSS-200G-28MPP – $576, DSS-200G-28MP – $445, DSS-200G-10MPP – $288, DSS-200G-10MP – $215.

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