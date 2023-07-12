«Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале

На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в работу первую базовую станцию сотовой связи в удаленном поселении Усть-Войкары Шурышкарского района ЯНАО. В труднодоступной деревне, которая расположена на берегу реки Горная Обь в 134 километрах к юго-западу от Салехарда, проживает порядка ста человек. Теперь все они могут пользоваться мобильным интернетом по технологии LTE (4G) и сотовой связью. Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и компания «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Константин Оболтин, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО: «Жители Ямала должны иметь возможность использовать современные цифровые сервисы, вне зависимости от удаленности населенного пункта. Наша задача — обеспечить качественными услугами связи труднодоступные территории. Благодаря программе по устранению цифрового неравенства, ямальцы получают доступ к телемедицине, электронным государственным услугах, онлайн-образованию и другим современным сервисам».

Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства включает установку вышек связи в малых населенных пунктах, численность населения которых составляет от 100 до 500 человек. Базовая станция в Усть-Войкарах установлена в нескольких десятках метров от домов местных жителей. Оснастить населенный пункт связью и мобильным интернетом решили по результатам голосования жителей округа на сайте «Госуслуг». Раньше интернета в деревне никогда не было.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Строительство в рамках федеральной программы УЦН 2.0 стартовало в январе 2023 г. Из-за труднодоступности населенного пункта основной этап работ был выполнен зимой. Связисты «Ростелекома» установили необходимое цифровое оборудование. После запуска станции пользоваться интернетом смогут абсолютно все жители деревни Усть-Войкары. Работа по формированию цифровой инфраструктуры на Ямале будет продолжена. Следующей территорией, в которой появится базовая станция, станет село Нори Надымского района».

В 2021 г. Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.