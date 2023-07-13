Деревня Дугино выходит на новые скорости

«Мегафон» запустил высокоскоростной интернет в деревне Дугино Смоленской области, став первым оператором 4G в этой локации. Теперь местным жителям доступен интернет на скорости более 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для комфортного доступа к сети инженеры оператора проапгрейдили и установили новое оборудование, которое выдает высокие скорости интернета во всем населенном пункте. Развернутая сеть работает в среднем и высокочастотном диапазоне, обеспечивая абонентов «Мегафона» стабильным сигналом как на улице, так и в здании.

«Деревня Дугино активно развивается: здесь существует современный спорткомплекс, построен Дом ветеранов, восстановлен Дом культуры с историческим парком. Здесь же возведен крупный центр восстановления здоровья, в который приезжают люди со всей России. Гармоничное развитие деревни невозможно без стабильной мобильной связи, поэтому «Мегафон» первым обеспечил жителей интернетом 4G. Теперь сельчане смогут свободно пользоваться социальными сетями, получать онлайн образование, общаться с друзьями и близкими из других регионов, смотреть кино и сериалы в HD-качестве», - отметил директор Смоленского отделения «Мегафона» Дмитрий Сенигов.

В деревне Дугино расположен многофункциональный Центр реабилитации и восстановления здоровья, в котором предусмотрены программы лечения заболеваний дыхательной системы, постоквидного синдрома, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Ежегодно поток туристов неизменно растет, так, по данным «Мегафона», количество туристов в июле 2023 г. выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

«Мегафон» развивает мобильную сеть в регионе. Только в 2023 г. специалисты компании модернизировали и построили более 30 объектов связи в Смоленске и области. В 2023 г. LTE от «Мегафона» заработал в деревнях Прудок и Новоспасское, а также связь стала стабильнее в городах Гагарин и Ярцево Смоленской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.