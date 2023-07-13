В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья

МТС сообщила об усилении покрытия LTE на популярном российском курорте «Солёные озера» в Соль-Илецке. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета на всей его территории выросла в два раза.

В конце июня МТС установила новую базовую станцию около озера Развал, после чего покрытие LTE улучшилось во всём озёрном комплексе. Озеро Развал часто сравнивают с Мёртвым морем: вода в нем такая же солёная, что на её поверхности можно свободно лежать. На территории курорта расположены торговые павильоны, лечебные соляные комнаты, аттракционы, пляжная инфраструктура, фуд-корты с национальным меню.

Теперь жители Оренбургской области и гости региона, приезжающие отдохнуть и поправить здоровье в Соль-Илецк, могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Скорости передачи данных достаточно, чтобы с комфортом общаться по видеосвязи, делиться в соцсетях фото и видео с отдыха, пользоваться музыкальными и книжными сервисами, оплачивать услуги курорта с помощью онлайн-банкинга и многое другое.

«Летом Соль-Илецк принимает сотни тысяч туристов со всей страны. По данным Big Data МТС, с начала текущего сезона на курорте уже побывали жители Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской, Свердловской, Московской областей, Пермского края, ХМАО и других регионов. В тёплое время года именно солёные озёра – точка с наибольшим потреблением интернет-трафика в городе, и в последние годы его объём заметно вырос. Чтобы обеспечить цифровой комфорт отдыхающим, МТС развернула на курорте дополнительное оборудование LTE. Это позволило улучшить покрытие на территории всего комплекса и увеличить скорость мобильного интернета в среднем в два раза», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.