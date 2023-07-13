CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья

МТС сообщила об усилении покрытия LTE на популярном российском курорте «Солёные озера» в Соль-Илецке. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета на всей его территории выросла в два раза.

В конце июня МТС установила новую базовую станцию около озера Развал, после чего покрытие LTE улучшилось во всём озёрном комплексе. Озеро Развал часто сравнивают с Мёртвым морем: вода в нем такая же солёная, что на её поверхности можно свободно лежать. На территории курорта расположены торговые павильоны, лечебные соляные комнаты, аттракционы, пляжная инфраструктура, фуд-корты с национальным меню.

Теперь жители Оренбургской области и гости региона, приезжающие отдохнуть и поправить здоровье в Соль-Илецк, могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Скорости передачи данных достаточно, чтобы с комфортом общаться по видеосвязи, делиться в соцсетях фото и видео с отдыха, пользоваться музыкальными и книжными сервисами, оплачивать услуги курорта с помощью онлайн-банкинга и многое другое.

«Летом Соль-Илецк принимает сотни тысяч туристов со всей страны. По данным Big Data МТС, с начала текущего сезона на курорте уже побывали жители Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской, Свердловской, Московской областей, Пермского края, ХМАО и других регионов. В тёплое время года именно солёные озёра – точка с наибольшим потреблением интернет-трафика в городе, и в последние годы его объём заметно вырос. Чтобы обеспечить цифровой комфорт отдыхающим, МТС развернула на курорте дополнительное оборудование LTE. Это позволило улучшить покрытие на территории всего комплекса и увеличить скорость мобильного интернета в среднем в два раза», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service: как идет цифровая трансформация

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще