Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти

Оператор модернизировал более 2400 базовых станций в диапазонах LTE 1800/2100/2600 в Северной столице и по всей Ленобласти. Теперь сеть LTE может одновременно пропускать больше трафика и делать это быстрее.

Билайн провел работы в разных районах Санкт-Петербурга. Помимо этого, сеть 4G оптимизирована в 28 городах, и в более 400 небольших населенных пунктов 16 муниципальных районов Ленинградской области. Например, в деревне Косые Харчевни, где проживают меньше 50 человек.

Решение, примененное в Санкт-Петербурге и Ленобласти – это перераспределение частот, используемых для стандартов связи 2G или 3G, под стандарт связи 4G. После завершения работ используемый частотный диапазон в сети четвертого поколения расширился. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги область получила скоростную трёхполосную магистраль, что увеличило и скорость, и комфорт использования.

По данным информационно-аналитического агентства «Телеком-Дэйли», билайн показал самые высокие, среди операторов в Санкт-Петербурге, средние скорости по направлению к абоненту – 70,4 Мбит/с. Скорость по направлению к абоненту – это, например, скачивание фильмов из всемирной сети, открытие онлайн приложений или просмотр товаров в интернет-магазинах.

Директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Расширение пропускной способности сети – это расширение возможностей наших абонентов. Мы регулярно мониторим сеть, смотрим, где необходимо провести дополнительные работы, чтобы улучшить качество связи, и проводим их. Перераспределение частот – необходимый и важный шаг, поскольку абонентский трафик растёт, клиенты скачивают всё более тяжёлые файлы и всё больше времени проводят в Интернете. Мы стремимся предоставить все возможности, например, для ежедневного пользования онлайн приложениями и сервисами, просмотра фильмов или удаленной работы.

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