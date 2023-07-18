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«Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом

Инженеры «Мегафона» завершили работы по переносу телеком-оборудования с Окского съезда в Нижнем Новгороде и в полной мере восстановили покрытие сети. Работы выполнены на полгода раньше планируемого срока. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Перемещение оборудования потребовалось в связи с началом строительства межвузовского ИТ-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги. Этот крупнейший для Нижнего Новгорода проект создается при поддержке Правительства России. Кампус будет интегрирован в исторический центр города, рядом с ним разместятся ИТ-квартал и инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Современные образовательные площади, общественные, спортивные пространства и общежития рассчитаны на несколько тысяч студентов.

Во время первого этапа будет построено 18 зданий и объекты коммунального хозяйства. Строительство первой очереди началось в апреле, сейчас на площадке идут подготовительные работы и обустройство строительного городка.

«Мы стали первыми из сотовых операторов, кто в кратчайшие сроки, всего за полтора месяца, осуществил перенос оборудования с места строительства важнейшего объекта и возобновил покрытие сети. Тем самым обеспечив связь и скоростной мобильный интернет для строителей уникального для региона объекта. Уверен, что это положительно повлияет на эффективность работ и добавит удобства и комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи объекта – студентам и преподавателям. Символично, когда ИТ-кампус мирового уровня еще до своего открытия имеет отличный высокоскоростной мобильный интернет», — сказал директор «Мегафона» в Нижегородской области Роман Куликов.

Благодаря проведенным работам покрытие сети оператора распространяется также на жилой комплекс «Маршал град», гостиницу «Ока» и одну из основных транспортных артерий Нижнего Новгорода, связывающую верхнюю и нижнюю части города – Окский съезд и Молитовский мост.

Модернизация и развитие сети «Мегафона» затрагивает не только столицу региона, но и областные населенные пункты. В частности, мобильный интернет стал быстрее еще на одном стратегическом транспортном участке. В районе деревни Ветчак в Кстовском районе оператор развернул дополнительный высокочастотный слой для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. В результате на участке федеральной трассы М-7 «Волга» мобильный интернет стал быстрее на 20%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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