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«Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике

«Мегафон» завершил строительство транспортной сети в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Новая телеком-инфраструктура позволила увеличить скорость 4G на площадках крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений, а также обеспечить резервные каналы связи для отдаленных территорий в Арктической зоне. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В июне 2023 г. специалисты «Мегафона» завершили строительство радиорелейных пролетов на площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения. Новые объекты телеком-инфраструктуры замкнули кольцо транспортной сети связи «Мегафона» и стали финальным этапом проекта по обеспечению современной связью нефтегазового кластера в Надымском районе.

Объекты транспортной сети соединили пять базовых станций в Арктике. На башнях высотой от 50 до 70 метров смонтировали мощные радиорелейные антенны диаметром от 0,6 до 1,8 метра. Вес некоторых достигает 140 килограммов.

Ввод новых радиорелейных пролетов позволил кратно – в семь раз и более – увеличить пропускную способность транспортных каналов. Выросло качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения, а также в вахтовых жилых комплексах, где проживают по несколько тысяч газовиков и нефтяников. Скорость передачи данных в этих арктических локациях увеличилась на 20-40% по сравнению с весенними месяцами текущего года.

В июне 2023 г. на этой территории были на связи абоненты «Мегафона» из 75 российских регионов. Они прокачали более 36,5 тыс. ГБ интернета. Сотрудники ресурсодобывающих компаний, вахтовики с большим комфортом могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами, в том числе мессенджерами. Для рабочих коммуникаций и связи с близкими абоненты активно используют голосовую связь. Им доступна и технология цифровых звонков VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук при голосовых соединениях в сети 4G. В июне 2023 г. общий голосовой трафик с площадок Песцового месторождения превысил 19 тысяч часов. В линейной шкале это разговор длиною более двух лет.

«Сотрудники компании имеют внушительный опыт строительства телеком-инфраструктуры в условиях сложной транспортной логистики и экстремального климата на полуострове. Около трех десятков наших базовых станций обеспечивают связью арктический нефтегазовый кластер к югу от Обской губы. Соединив кольцо транспортной сети в Надымском районе, инженеры «Мегафона» также обеспечили возможность для запуска резервных каналов связи, что крайне значимо для стабильной работы оборудования на суровых отдаленных территориях Крайнего Севера», – сказал директор «Мегафона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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