Мобильная базовая станция «Мегафона» поможет туристам с комфортом отдохнуть на озерах Алтая

«Мегафон» развернул передвижную базовую станцию в популярной туристической локации Алтайского края, неподалеку от знаменитых целебных Завьяловских озер. Благодаря этому в «горячий» летний сезон отдыхающие получили более стабильный сигнал связи и мобильный интернет, скорость которого увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Завьяловские озера – это целый комплекс водоемов, расположенных неподалеку друг от друга, практически каждое из них славится своими целебными свойствами. Добраться до этих мест от Барнаула можно приблизительно за 4 часа. Это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. Например, согласно статистике «Мегафона», с начала лета 2023 г. озера уже посетили гости из Кузбасса (32% от общего числа путешественников), Новосибирска (26%), Москвы и Московской области (8%), ХМАО-Югры (6%). Отдыхающие не только активно оздоравливаются с помощью высокоминерализованной грязи, но и общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. Аналитики компании зафиксировали кратный рост общего трафика в этой локации: с начала сезона пользователи «прокачали» здесь в два раза больше данных, по сравнению с 2022 г. Кроме того, абоненты оператора активно общались по телефону: объем голосовых звонков увеличился на 15%.

Учитывая значительную мобильную активность многочисленных любителей водного отдыха, «Мегафон» оперативно развернул передвижную базовую станцию в непосредственной близости к туристической локации. Она будет работать на озерах до конца активного туристического сезона. Специалисты подготовили оборудование к работе за четыре часа. Комплекс сотовой связи снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Станция работает абсолютно автономно и может «раздавать» интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.

«С началом летнего сезона мы зафиксировали колоссальный рост нагрузки на действующее телеком-оборудование, поэтому решили развернуть в туристической зоне передвижную станцию. Благодаря проведенным работам увеличились емкость сети, покрытие, а также скорости передачи данных, – сказала директор «Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы ищем решения, которые позволяют нашим абонентам использовать любые цифровые сервисы даже находясь в заповедных местах Алтая».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.