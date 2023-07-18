CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Мобильная базовая станция «Мегафона» поможет туристам с комфортом отдохнуть на озерах Алтая

«Мегафон» развернул передвижную базовую станцию в популярной туристической локации Алтайского края, неподалеку от знаменитых целебных Завьяловских озер. Благодаря этому в «горячий» летний сезон отдыхающие получили более стабильный сигнал связи и мобильный интернет, скорость которого увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Завьяловские озера – это целый комплекс водоемов, расположенных неподалеку друг от друга, практически каждое из них славится своими целебными свойствами. Добраться до этих мест от Барнаула можно приблизительно за 4 часа. Это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. Например, согласно статистике «Мегафона», с начала лета 2023 г. озера уже посетили гости из Кузбасса (32% от общего числа путешественников), Новосибирска (26%), Москвы и Московской области (8%), ХМАО-Югры (6%). Отдыхающие не только активно оздоравливаются с помощью высокоминерализованной грязи, но и общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. Аналитики компании зафиксировали кратный рост общего трафика в этой локации: с начала сезона пользователи «прокачали» здесь в два раза больше данных, по сравнению с 2022 г. Кроме того, абоненты оператора активно общались по телефону: объем голосовых звонков увеличился на 15%.

Учитывая значительную мобильную активность многочисленных любителей водного отдыха, «Мегафон» оперативно развернул передвижную базовую станцию в непосредственной близости к туристической локации. Она будет работать на озерах до конца активного туристического сезона. Специалисты подготовили оборудование к работе за четыре часа. Комплекс сотовой связи снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Станция работает абсолютно автономно и может «раздавать» интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.

«С началом летнего сезона мы зафиксировали колоссальный рост нагрузки на действующее телеком-оборудование, поэтому решили развернуть в туристической зоне передвижную станцию. Благодаря проведенным работам увеличились емкость сети, покрытие, а также скорости передачи данных, – сказала директор «Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы ищем решения, которые позволяют нашим абонентам использовать любые цифровые сервисы даже находясь в заповедных местах Алтая».

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

«Аквариус» вложит 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования

Как выбрать и использовать low-code инструменты

Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще