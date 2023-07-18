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МТС подключила к мобильному интернету самый динамичный район Свободного

ПАО «МТС», цифровая экосистема подключила к мобильному интернету северный и центральный районы Свободного. Благодаря проведенным работам удалось прокачать активно застраиваемую территорию города, где возводится крупнейший микрорайон и ряд социальных объектов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили новое телеком-оборудование в северной части города, благодаря чему мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям самого быстрорастущего микрорайона Свободного, а также кварталов с высокой плотностью малоэтажной застройки в районе Прокатного переулка, улиц Парниковая, Управленческая, Подгорная, Мастерская. Теперь жители самых оживленных городских территорий могут пользоваться сервисами заказа такси и доставки покупок с маркетплейсов, общаться с друзьями и знакомыми по видеосвязи, получать государственные и муниципальные услуги в электронном формате, а также удаленно учиться, работать и подключать различные гаджеты и элементы умного дома.

«Город Свободный – динамично развивающаяся территория в Амурской области. Развернувшиеся стройки всероссийского масштаба привлекают рабочих и специалистов со всей страны, которые вместе с семьями переезжают в сюда на постоянное место жительства. Наша задача – обеспечить возрастающие потребности свободненцев в доступе к экосистемным цифровым сервисам МТС. Так, с начала года уже установлено шесть новых базовых станций в центральной и северной частях города, а также на подъезде к Свободному в пригородном селе Юхта-3», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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