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«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба

Современная связь 4G впервые стала доступна жителям небольшой железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. «Мегафон» модернизировал здесь телеком-оборудование в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В селе Бушулей на сегодняшний день проживает чуть больше 300 человек. После модернизации базовой станции они могут комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами, сайтами с государственными услугами, а также быстро скачивать и передавать данные в мессенджерах и социальных сетях.

Инженеры компании организовали покрытие LTE в среднем и низком диапазоне частот, расширив в регионе зону покрытия современной цифровой связью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Бушулея, но и путешественники, проезжающие через эти места. Здесь до сих пор работает одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье, и уже больше 110 лет через село проходят поезда дальнего следования. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной автотрассы «Амур», расположенном рядом с населенным пунктом.

Обновление инфраструктуры сделало для сельчан доступными и голосовые звонки по технологии VoLTE, которая позволяет быстро установить соединение и отличается высоким качеством звука. При этом абонент может одновременно разговаривать по смартфону и пользоваться интернетом.

«Модернизация связи в Бушулее выполнялась по программе устранения цифрового неравенства, и теперь местные жители могут использовать все возможности глобальной Сети наравне с горожанами. Из-за отсутствия фиксированных подключений мобильная активность абонентов в сельской местности как правило выше, чем в городе. Поэтому мы стремимся обеспечить пользователей в малых населенных пунктах высокоскоростным 4G и стабильной голосовой связью», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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