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МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в селах Унда и Жидка - старейших населенных пунктах в Забайкалье. В результате проведенных работ для почти 1300 сельчан скорость мобильного интернета выросла в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Села расположены в Балейском районе Забайкальского края, где живут потомки землепашцев, заселившие долину реки Унды в конце XVII- XVIII веках. Сегодня жители этих сел также занимаются сельским хозяйством и трудятся на горнорудных предприятиях. Обновленное телеком-оборудование позволяет сельчанам пользоваться различными цифровыми сервисами для организации аграрных и животноводческих работ, подключаться онлайн к электронным площадкам для участия в торгах и поиске покупателей для готовой сельхозпродукции, осуществлять закупки семенного материала и удобрений и пр.

«Мы анализируем потребности наших клиентов на всей территории Забайкальского края и проводим соответствующие работы по модернизации и усилению оборудования. Благодаря этому жители как крупных городов, так и небольших удаленных сел имели одинаковые возможности доступа в глобальную сеть и пользовались современными мобильными сервисами для работы и развлечений. Так, с начала этого года покрытие высокоскоростным интернетом МТС получили несколько пригородных сел Читы – Заречное и Смоленка, и теперь дачники и любители загородного отдыха могут с комфортом выходить в сеть даже в часы максимальных нагрузок», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Также интернет МТС заработал в селах Узон Дульдургинского района, Хара-Шибирь Могойтуйского района, Байгул и Ареда Чернышевского района, обеспечив местным жителям и приезжим цифровой комфорт и возможность использования всех привычных цифровых сервисов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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