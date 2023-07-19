Во время финала Суперкубка «супервышка» билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

Эта базовая станция – рекордсмен по количеству оборудования связи. Она состоит из 110 антенн и является самой масштабной в Татарстане. В итоге на стадионе «Ак Барс Арена» во время матча за Суперкубок России через эту базовую станцию билайна прошло в 16 раз больше мобильных данных, чем в среднем проходит через обычную «вышку связи» в Казани.

По данным билайна, наиболее интернет-активными болельщики были перед началом игры. Пиковой рост мобильного трафика зафиксирован в промежуток с 16:00 до стартового свистка. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 19:00, этот показатель держался на стабильно высоком уровне, а значит, зрители активно делились своими впечатлениями онлайн. Больше всего предпочтение отдавали голосовым вызовам в период с 19:00 до 20:00, когда был определен обладатель Суперкубка России 2023 и прошла церемония награждения, а значит стало более удобно общаться традиционным способом.

Для обеспечения работы мобильных сервисов у всех болельщиков и гостей «Ак Барс Арены» билайн построил специальную телекоммуникационную инфраструктуру. Емкость базовой станции на стадионе в десятки раз превышает возможности типовых объектов сотовой связи. Большая часть секторов базовой станции установлена на трибунах, часть выносных секторов обеспечивают связь в подтрибунных помещениях и на входных группах, чтобы зрители комфортно пользовались мобильными сервисами в любой точке арены.

Достигать высокие скорости загрузки и передачи данных в сети билайн на стадионе позволяет технология Carrier Aggrеgation. Она объединяет сразу несколько LTE-диапазонов, что расширяет и улучшает пропускную способность сети. Стоит отметить, что данное решение билайн активировал на всех стадионах, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы связь была во всех уголках спортивного объекта – в каждом секторе и на каждом зрительском месте – технические специалисты оператора использовали систему DAS, так называемую пассивную антенную распределительную систему, обеспечивающая покрытие мобильной сетью даже самых закрытых участков здания.

Благодаря этим технологиям зрители во время матча и при полных трибунах могут активно общаться в мессенджерах и соцсетях, мгновенно получать информацию о результатах других игр в спортивных стриминговых платформах.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн: «Казань после Универсиады-2013 и игр Чемпионата мира по футболу приобрела огромное спортивное наследие – новейший стадион и опыт проведения крупных соревнований. И выбор столицы Татарстана, как города проведения матча за Суперкубок России подтверждает уверенность в том, что еще одно событие пройдет на высоком уровне. Конечно, ни одна такая игра не проходит без эмоциональных видеосообщений и прямых трансляций самых захватывающих моментов, поэтому особое внимание мы уделяем стандарту LTE. Совсем недавно на базовой станции, обслуживающей стадион «Ак Барс Арену», наши технические специалисты провели рефарминг, перераспределили больше частот в пользу 4G, и теперь интернет-трафик в сети билайн движется по скоростному трехполосному шоссе вместо двухполосной дороги».