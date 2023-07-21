CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана

В деревне Чапаево появилась новая базовая станция «Мегафона». Это один из самых быстрорастущих пригородов Абакана – за последние 10 лет население деревни увеличилось почти в 6 раз. Телеком-оборудование обеспечит жителей высокоскоростным мобильным интернетом 4G и устойчивой голосовой связью.

Чапаево – пример активно развивающейся деревни. Здесь постоянно строятся новые добротные благоустроенные дома, поселение быстро растет за счет большого притока приезжих. С каждым годом все больше людей хотят совмещать тишину и спокойствие сельской жизни с возможностью работать в городе. До столицы республики отсюда рукой подать – 20 минут на машине или автобусе. Пару лет назад в деревне открыли новую комфортную школу, и многие жители деревни перестали возить своих детей на учебу в Абакан – ведь теперь хорошее образование можно получить и в Чапаево.

Приток населения, строительство новых зданий, развитие социальной инфраструктуры – все это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Новые улицы деревни уже не попадали в радиус устойчивой передачи сигнала. Поэтому инженеры «Мегафона» спроектировали и запустили еще одну базовую станцию в Чапаево. Благодаря этому компания расширила покрытие 4G и увеличила емкость сети – теперь большее число абонентов одновременно могут выходить в интернет без потери качества соединения. Жителям Чапаево сейчас доступен высокоскоростной интернет на скорости до 70 Мбит/с – при таких параметрах, например, банковское приложение можно скачать за 20 секунд. Помимо этого, сельчане могут пользоваться цифровыми звонками по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

«Сеть сотовой связи – это постоянно развивающая система, чтобы ее совершенствовать мы учитываем сотни параметров, в том числе изменения в застройке и мобильной активности на территориях. Развиваются районы – следом мы запускаем и модернизируем наши телеком-объекты. Новая базовая станция в Чапаево – это наш вклад в развитие перспективной деревни и создание в ней комфортной среды для всех жителей», – сказала директор Абаканского регионального отделения «Мегафона» Светлана Симаткина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект

Погиб топ-менеджер «Ростелекома»

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи

Как выбрать и использовать low-code инструменты

Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще