CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет

В Свердловской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабное строительство и модернизацию сети, которые затронули свыше 100 локаций региона, провели инженеры «Мегафона». В программу улучшений вошли крупные города, небольшие села и деревни, а также популярные туристические места. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора установили новые базовые станции, расширили полосу в LTE за счет активации дополнительных диапазонов и увеличили ёмкость сети. Проведенные работы позволили улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости.

Изменения могут почувствовать свыше полумиллиона жителей Свердловской области. Новый уровень услуг ждет и многочисленных туристов, которые приезжают в аэропорт «Кольцово», на железнодорожный вокзал Екатеринбурга и пользуются городской подземкой. Более надёжный сигнал встретит свердловчан и на любимых челябинских озерах Увильды и Тургояк, а также в национальном парке «Таганай».

Модернизация телеком-оборудования прошла на самых интернет-активных улицах Екатеринбурга – 8 Марта, Щербакова, Восточная, Суходольская, Ткачей, Викулова, Ленина, Пехотинцев, Восстания, Мира, Блюхера, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и многих других. Улучшения заметят и посетители Калиновского и Шарташского лесопарков.

Над качеством услуг также поработали в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Среднеуральске, Реже, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском и других. Среди поселков и деревень сеть стала надежнее в Курганово, Истоке, Аяте, Златогорова, Монастырке и Лосином.

«С начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%, мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, мы определили 100 локаций области, где построили новые телеком-объекты и сделали серьезный апгрейд существующих», – сказала директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур.

Модернизация расширила и возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект

Погиб топ-менеджер «Ростелекома»

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи

Как выбрать и использовать low-code инструменты

Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще