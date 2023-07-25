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Жителям сел Саратовской области улучшили онлайн-общение

В Саратовской области стали на 75% чаще пользоваться мессенджерами и на 50% — заходить в соцсети. 31% от всего интернет-трафика в этих сервисах проходит через смартфоны жителей малых поселений региона. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки фото и видео, оператор модернизировал порядка 30 объектов связи в 19 поселках и селах области. Технические специалисты компании использовали диапазон LTE 1800, который обеспечивает уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Решение помогло улучшить пропускную способность и ускорить передачу данных до 30%.

«Мы продолжаем масштабное обновление инфраструктуры, чтобы увеличить скорость мобильного интернета по всей области. Для селян это актуально из-за частого отсутствия проводного соединения и точек доступа Wi-Fi. За последние полгода инженеры провели рефарминг в поселениях девяти районов. Теперь даже при росте количества подключений наши абоненты могут за секунды загружать "тяжелый" контент, общаться по видеосвязи и играть в онлайн-игры», — сказал Андрей Башкевич, директор «Мегафона» в Саратовской области.

В зону улучшений попали крупные поселки и села: Соколовый, Прибрежный, Генеральское, Елшанка, Усть-Курдюм, Новая Краснянка, Быков Отрог и др. Также оператор провел работы и в совсем небольших населенных пунктах численностью от 100 человек, среди них: поселки Барабановка, Затонский, Малая Тополевка, села Раздольное, Пристанное.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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