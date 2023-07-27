CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» подключил к 4G экопарк в Иркутской области

Мобильная связь четвертого поколения впервые стала доступна абонентам «Мегафона» в экопарке «Озера на Снежной». Оператор запустил базовую станцию в популярном месте отдыха на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое телеком-оборудование позволило расширить территорию покрытия 4G «Мегафона» на туристической карте региона. Высокоскоростной интернет стал доступен пользователям как на территории экопарка, так и на близлежащем побережье.

В сезон к озерам приезжают тысячи любителей купания в теплой воде, здесь она прогревается до 25 градусов и выше. Теперь с помощью мобильного интернета отдыхающие смогут рассказать о своих впечатлениях от уникального места, где соседствуют теплые песчаные пляжи и вершины гор.

Абонентам «Мегафона» в этой локации стали доступны все привычные цифровые сервисы, например, они могут позвонить по видеосвязи во время прогулки по парку. Также здесь теперь действует современная технология голосовых вызовов VoLTE – она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Расширение покрытия сети 4G в районе “Озер на Снежной” положительно скажется на развитии внутреннего туризма и популяризации уникального места Иркутской области. Теперь гости экопарка смогут провести здесь время, не отказываясь от удобных интернет-сервисов. Отдыхающим будет проще загружать карты местности, узнавать дополнительную информацию о туристических маршрутах и экскурсиях, а местному бизнесу – внедрять в свою работу новые цифровые технологии», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости» Франции за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

ChatGPT заработал на Android

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

«Билайн» добился в Конституционном суде пересмотра российского законодательства

«Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще