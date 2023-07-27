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В Петропавловске-Камчатском улучшилось покрытие 4G «Мегафона»

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в Петропавловске-Камчатском. Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру, благодаря чему жители и гости города получили улучшенное качество 4G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Запуск дополнительного диапазона LTE увеличил зону действия 4G в районах, где живет 165 тыс. камчатцев. В обновленной сети им будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн‑магазинах. Также и многочисленные гости края могут на высоких скоростях в режиме реального времени делиться уникальными красотами Камчатки с близкими и друзьями.

Кроме того, большему числу жителей Петропавловска-Камчатского теперь доступна возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом — технология VoLTE обеспечивает возможность совмещать разговоры и поиск информации в Сети без потери качества сигнала.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества.

«Развитие внутреннего туризма привлекает на Камчатку все больше путешественников из различных регионов России, и нам есть чем их удивить, ведь природа полуострова уникальна. «Мегафон» же порадует своих абонентов качественной связью и хорошим покрытием мобильного интернета и в столице региона, и на популярных туристических маршрутах. Мы продолжаем работу по расширению сети LTE и улучшению качества цифровых услуг, чтобы каждый абонент комфортно ощущал себя в нашей сети», — сказал технический директор «Мегафона» в Камчатском крае Александр Гончаров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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