МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в деревнях и дачных поселках Заокского, Суворовского, Веневского, Ясногорского и Алексинского районов Тульской области. В результате средняя скорость передачи данных здесь выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В разгар дачного сезона МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в селе Яковлево Заокского района. Установленное телеком-оборудование охватывает покрытием 4G также прилегающие дачные поселки «Журавлево-2», «Гельвеция», «Романовский парк», «Романовские дачи» и другие места компактной загородной застройки. Благодаря близости к Туле многие дачники, особенно москвичи здесь живут круглогодично, пользуясь мобильной связью и интернетом для учебы и работы.

В поселке Новая Черепеть Суворовского района МТС «прокачала» сеть возле железнодорожной станции, через которую идут поезда по маршруту Урванка-Черепеть, популярному у дачников. Здесь же проходит однопутная тепловозная железнодорожная линия Смоленск — Тула и автомобильная дорога Чекалин — Суворов — Ханино. В зоне улучшенного покрытия МТС теперь и автодорога в одну из старейших водо- и грязелечебниц Центральной России - санаторий «Краинка», куда ежегодно приезжает отдохнуть множество желающих.

В селе Мартемьяново Веневского района, которое находится на живописных берегах реки Змеевки, МТС также разогнала мобильный интернет. Сеть охватывает также небольшую деревню Головеньково и проходящий по окраине участок федеральной трасы М4 «Дон» с автозаправочной станцией.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование и в крупном селе Иваньково Ясногорского района, где проживает почти тысяча жителей. В окрестностях находится и несколько баз экотуризма, где путешественники могут побывать на фермах домашних животных и продегустировать молоко, сыр, выпечку и многое другое. Туристы фотографируют интересные виды, снимают видео и размещают в социальные сети, теперь здесь интернет «летает». Сюда стремится много приезжих из регионов Центральной России, которые теперь могут добираться на личном транспорте с помощью навигационных систем.

В селе Бунырево Алексинского района, известном как место проведения ежегодного фестиваля «Дикая мята», МТС также увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Эти места очень популярны у московских и тульских дачников, а также экотуристов, которые также проводят лето в селах Сосновка, Мясоедово, Левшино, Коломнино, дачном комплексе «Окатур», на базе отдыха в Айдарово и пансионате «Шахтер». Все они находятся на берегах Оки, где расположено несколько пляжей.

«Тульская природа манит горожан, которые поддерживают тренды удаленной работы и учебы не только на протяжении всего лета, но и круглый год. Все эти села и дачные поселки имеют отличную транспортную доступность, здесь хорошо развита дорожная инфраструктура, торговые сети, связь. Летом традиционно число отдыхающих в этих местах возрастает, поэтому мы провели работы на сети и увеличили скорость мобильного интернета МТС. Дачники могут, не выезжая в райцентр, оплачивать коммунальные услуги, пользоваться маркетплейсами, делать онлайн-платежи и переводы, черпать информацию из интернета об аграрных технологиях и методах разведении сельскохозяйственных животных на своих подворьях, даже вести блоги. А зоны отдыха могут теперь во всей красе рассказывать об этих привлекательных местах и развивать событийный туризм», − сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.