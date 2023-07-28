«Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения

Платформа видеонаблюдения «Ростелекома» – отечественная разработка, обладающая возможностями записи, хранения и анализа данных на основе искусственного интеллекта. В Пермском крае провайдер внедрил систему цифрового видеонаблюдения и видеоаналитики на химическом предприятии «Сорбент».

Установленная система обеспечивает не только безопасность промышленного объекта, но и позволяет минимизировать потери от хищений и халатности на предприятии, а также контролировать и прогнозировать выполнение производственных норм.

Алексей Слепченко, начальник отдела АСУ «Сорбент», сказал: «Мы являемся крупнейшим химическим предприятиям на территории Пермского края. Высокий уровень качества нашей продукции позволяет нам уверенно смотреть в будущее, но для того чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках, мы должны внедрять цифровые технологии в наше производство. Наше сотрудничество с “Ростелекомом” началось много лет назад. Ранее мы уже установили порядка 120 камер для системы охранного видеонаблюдения. В конце прошлого и начале этого года 24 дополнительных комплекса появились на автостоянке, при входе на завод и на новом угольном производстве. Установленные комплексы стали для нас самым оптимальным вариантом. Это полностью отечественное решение, которое включает систему с камерами высокого разрешения и обширным функционалом, который мы можем эффективно использовать».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наше видеонаблюдение отвечает всем основным требованиям импортозамещения, является универсальным и может не только адаптироваться под запросы заказчика, учитывая его сферу деятельности и первоочередные задачи, но и быть масштабированным на отрасль в целом. Встроенные функции помогают не копить огромные массивы необработанных данных, а выдавать пользователям структурированную информацию, при этом безопасное и защищенное хранение данных находится в нашей зоне ответственности. Развертывание цифровой системы занимает в среднем 14 дней, что позволяет заказчикам получать услуги оперативно и без промедлений использовать все возможности видеонаблюдения для улучшения показателей бизнеса».