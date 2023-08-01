МТС в Брянске улучшила связь в Фокинском, Бежицком и Советском районах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке современного телеком-оборудования в четырех спальных районах Брянска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на треть для более чем 20 тыс/. Жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Московском микрорайоне, который расположился между пересечением улиц Ульянова и Бурова, и набережной реки Десны. Здесь находится более 20 многоэтажных домов, детские сады и школа, супермаркеты и развязка, которая соединяет микрорайон с остальным Бежицким районом. Более 7 тыс. жителей могут пользоваться мобильным интернетом МТС на скорости до 60 Мбит/с.

На улице Степной Советского района новые скорости мобильного интернета получили более 5 тыс. местных жителей большой зоны новостроек - ЖК «Атмосфера», «Видный», «Гринвуд» и «Квартал авиаторов» с торговыми центрами, детскими садами и школой, а также студенты Брянского университета, корпуса и общежития которого также попали в зону улучшенного покрытия.

В Фокинском районе МТС прокачала сразу два сектора, где проживает более 8 тыс. человек, это более десятка многоквартирных жилых домов по Московскому проспекту в районе школы № 51, и спальный район с захватом промзоны на переулке Уральском. Там находятся предприятия автосервиса, электротехники, дорожные службы, которые также могут использовать цифровые сервисы и продукты системы МТС для автоматического учета потребления энергоресурсов, воды и тепла, работающих в сети МТС.

«Все эти районы имеют высокую транспортную доступность, хорошую социальную и дорожную инфраструктуру, поэтому очень привлекательны для жизни и нового строительства. Поэтому мы запускаем сети с запасом емкости при росте потребляемого трафика, а также на перспективу возведения новых жилых комплексов, чтобы местные жители могли подключаться ко всем цифровым сервисам экосистемы МТС», - сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС прокачала сеть в районе улицы Попова и проспекта Станке Димитрова, где находится больничный городок – Брянская областная больница, детская больница, областная поликлиника, Брянский городской флебологический центр и Главное бюро медико-социальной экспертизы.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.