Новые базовые станции «Мегафона» «раздают» 4G томским дачникам

«Мегафон» расширил покрытие и увеличил скорости 4G в пригороде областной столицы. Благодаря строительству нового телеком-объекта у владельцев частных домов в районе бывшей Томской спичечной фабрики теперь есть возможность пользоваться надежным высокоскоростным интернетом стандарта LTE. Еще одна новая базовая станция улучшила связь в дачном массиве на улице Левобережной. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В последние годы все больше людей осознанно выбирают неторопливую жизнь в своем доме, на даче, тем более, что рабочие процессы многие компании организуют дистанционно. В частном секторе и дачных массивах стремительно растет число активных пользователей мобильных услуг, и для того, чтобы обеспечить в таких условиях высокое качество сети, «Мегафон» модернизирует и строит новые базовые станции в местах наибольшей нагрузки.

Компания увеличила площадь покрытия сети LTE в Октябрьском районе Томска, на территории, где расположены в основном частные дома. Скорость передачи данных неподалеку от бывшей Спичфабрики теперь составляет в среднем 25 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра фильмов онлайн в HD-качестве. При определении места строительства нового объекта учитывались обращения абонентов, и сейчас жители улиц Центральная, Куйбышева, Иртышская могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Также емкость, скорость и стабильность работы 4G улучшили на левом берегу Томи, в дачном массиве Кировского района. Томские садоводы теперь с комфортом смогут смотреть на YouTube видеосоветы по уходу за цветами и овощами и мгновенно делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями урожая. Кроме того, абонентам, как и в городе, доступна технология VoLTE для звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком.

«Летом нагрузка на базовые станции в пригородах Томска возрастает, поэтому мы уделяем особое внимание развитию сети в дачном секторе. Наши инженеры модернизируют и настраивают оборудование в соответствии с мобильной активностью пользователей, а также строят новые объекты там, где это необходимо. Мы стремимся к тому, чтобы нашим абонентам даже на природе были доступны все цифровые услуги, к которым они привыкли в городе», – сказал директор «Мегафона» в Томской области Марк Малахов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.