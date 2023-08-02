МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее

АО «МТТ», провайдер решений для бизнеса, обеспечил клиентам «Металлинвестбанка» удобное общение: сервисная поддержка теперь доступна по местным номерам в 16 регионах присутствия финансового учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Клиенты «Металлинвестбанка» в таких городах, как Тюмень, Белгород, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Краснодар, Казань, Воронеж, Пермь, Иваново, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Липецк, могут воспользоваться контактным телефонным номером с кодом своего региона, чтобы максимально удобно и оперативно получить необходимые консультации, связанные с использованием банковских продуктов.

«Стабильная и надежная работа телефонных сервисов – это еще один вклад в рамках долгосрочной стратегии банка по повышению качества работы сервиса для наших клиентов. Выделенные номера помогают нам обеспечивать высокую эффективность обслуживания и безопасности данных наших клиентов, – сказала Светлана Крошкина, старший вице-президент, директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк». – Благодаря многоканальным телефонным номерам, предоставленным МТТ, мы повышаем уровень поддержки клиентов, оптимизируем процессы обработки звонков, снижаем затраты и повышаем скорость обслуживания».

«Металлинвестбанк» – наш многолетний партнер и клиент, которому мы предоставляем не только услуги телефонии, но и другие инновационные цифровые сервисы, способствующие развитию коммуникационных решений одного из ведущих российских банков», – отметил директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас.

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АО «МТТ» (Межрегиональный транзиттелеком) – провайдер решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» – универсальное кредитное учреждение, работающее в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Офисная сеть банка представлена тремя филиалами (в Белгороде, Нижнем Новгороде и Перми) и 46 дополнительными офисами в указанных городах, а также в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Нижегородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Пермском крае, г. Москве и г. Санкт-Петербурге.