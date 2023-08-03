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beeline cloud и Arenadata заключили партнерское соглашение

Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: продукты Arenadata в облаке beeline cloud можно приобретать даже с помесячной оплатой.

Облачная аналитика beeline cloud и сервисы на базе Arenadata уже сегодня открывают перед заказчиками широкие возможности по созданию прикладных решений внутри облака провайдера. В рамках партнёрства особое внимание уделяется безопасным сценариям работы СУБД. beeline cloud обеспечивает своим клиентам сетевую и информационную безопасность. Arenadata в своих продуктах использует современные практики ИБ, а также предоставляет заказчикам компонент для обеспечения централизованного управления политиками безопасности.

«Совместное предложение beeline cloud и Arenadata, в первую очередь, будет интересно представителям банков, страховых и финансовых организаций. Построение масштабных корпоративных хранилищ на базе продуктов Arenadata в облаке beeline cloud поможет клиентам обеспечить доступность, безопасность и сохранность своих данных. Важно, что сертифицированная инфраструктура поможет соблюдать все необходимые требования законодательства к обработке персональных данных», — комментирует Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud.

«Партнерское соглашение с beeline cloud — ещё один шаг, который Arenadata сделала на пути доступности наших продуктов для клиентов. Имея возможность использовать гибридную инфраструктуру или и вовсе разворачивать продукты Arenadata в облаке, заказчики смогут существенно экономить ресурсы», — считает Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

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