«Мегафон» модернизировал базовые станции в Шерегеше

«Мегафон» расширил покрытие 4G в самом популярном горнолыжном курорте Кемеровской области. Шерегеш ежегодно привлекает около двух миллионов любителей активного отдыха во всей России – теперь они могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом даже на труднодоступных и удаленных участках курорта. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

С начала 2023 г. инженеры «Мегафона» модернизировали 12 базовых станций в Таштагольском районе. Развернут специальный низкочастотный слой для увеличения радиуса покрытия сети. Ранее из-за особенностей рельефа местности здесь встречались небольшие участки, где не был доступен полный спектр услуг связи. Теперь жителям района и многочисленным туристам горного курорта будет проще и комфортнее пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Шерегеш – точка притяжения всех, кто любит спорт, горы и теплые компании. Он известен своим снегом, называемым за особую мягкость «пухляком», чистым воздухом и красивейшей природой. Здесь есть трассы на любой вкус для спортсменов любого уровня подготовки. Климат Горной Шории позволяет кататься почти девять месяцев в году, а летом отдыхающие ходят в пешие походы разной сложности, любуются необыкновенными пейзажами горно-таежной местности на стыке Алтая и Саян. «Мегафон» обеспечил связь на самых популярных тропах — по вершинам гор Верблюды, на горе Курган с Поклонным крестом, у озера Сердце Шерегеша, и конечно, на горе Зеленой.

Шерегеш расположен в удалении от крупных городов, ближайший город – Новокузнецк – находится в 200 км, и поэтому для жителей и гостей курорта особенно важно иметь стабильную мобильную связь и интернет, получать услуги в онлайн-формате. Шерегеш активно развивается: здесь уже началось строительство новых микрорайонов, и к 2026 г. будут сданы в эксплуатацию несколько многоэтажных домов и крупный отельный комплекс в стиле альпийского шале. Этот проект будет способствовать экономическому развитию всего юга Кузбасса, и уже сейчас требует развития сопутствующей инфраструктуры.

«Учитывая перспективы развития курорта, планируемые масштабы строительства, мы продолжаем развитие сети «Мегафона» в Таштагольском районе. Запуск дополнительного низкочастотного слоя позволяет не только расширить покрытие, но и снижает нагрузку на сеть в целом, в результате улучшаются параметры передачи данных. Средняя скорость 4G, которую фиксируют инженеры компании в пиковые часы в Шерегеше, сейчас составляет 30 Мбит/с. Это позволяет нашим абонентам проводить видеотрансляции, за секунды отправлять фото и видео, использовать в путешествии интернет-навигаторы», – сказал директор Кузбасского отделения «Мегафона» Александр Малов.

Зона действия 4G увеличилась и в других населенных пунктах Таштагольского района. В поселках Каз, Чугунаш, Спасск инженеры также запустили дополнительный слой сети LTE, который обеспечивает качественное покрытие на большом расстоянии и улучшенную передачу сигнала внутри зданий. Жители этих поселений теперь могут с комфортом пользоваться всеми возможностями цифровых сервисов для общения, работы и развлечений.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.