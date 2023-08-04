«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области

Более 5000 жителей одиннадцати сел Брянской области получили доступ к LTE от «Мегафона». Теперь им доступны все современные интернет-сервисы на средней скорости до 35 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры высокоскоростной интернет пришел в поселки Жуково и Найтоповичи Унечского района, село Елионка Стародубского района, села Алтухово, Клюковники и Салтановка Навлинского района, поселения Косицы и Шведчики Севского района и село Пальцо Брянского района. Впервые вышли в интернет села Бороденка Трубчевского района и Рюхов Унечского района. Ранее абонентам компании здесь была доступна только голосовая связь.

«Мы ведем планомерную работу, чтобы в Брянской области становилось все меньше «белых пятен», где отсутствует интернет-соединение. Благодаря проведённым работам по модернизации и строительству новых базовых станций мы также улучшили сигнал и скорость передачи данных на участках федеральной трассы А-240, региональных трасс 15К-2202, 15К-2302 и 15К-1402 и трассы Е101. Новое оборудование четвертого поколения дает местным жителям комфортные условия для работы, учебы и отдыха, а автомобилистам быстрый и стабильный доступ к сети в дороге», — сказала Мария Ветрова, директор «Мегафона» в Брянской области.

В мае 2023 г. специалисты «Мегафона» провели рефарминг сети в Брянской области. Это позволило улучшить связь в 20 населенных пунктах, где проживает 275 тысяч человек. Модернизация затронула базовые станции в Новозыбковском, Жуковском, Дубровском, Трубчевском, Унечском, Почепском, Стародубском, Злынковском, Севском, Суземском, Брянском, Погарском, Навлинском, Клинцовском, Карачевском районах.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.