МТС включила гигабитный интернет более чем в 50 многоэтажках Иванова и Кохмы

МТС продолжает работы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета в Иванове и Кохме. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей свыше 5 тысяч семей, проживающих в более чем 50 многоквартирных домах, получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Высокоскоростной домашний интернет МТС на скорости 1 Гбит/с впервые получили жители трех многоэтажных домов в Иванове в ЖК «Ольховая роща», «Григ-2» и «Белка и Стрелка».

Также МТС модернизировала сеть домашнего интернета почти в 30 многоэтажках Иванова, расположенных в разных районах города в микрорайоне ТЭЦ-3, по Кохомскому шоссе и улицам Володарского, Ташкентская, Заводская, Куконковых, Московская и Мархлевского. В этих домах, где проживает более 3 тыс. семей, впервые заработала новая технология МТС, позволяющая жителям выходить в интернет на скорости, до 10 раз превышающей прежние 100 Мбит/с.

В Кохме также гигабитные скорости домашнего интернета получили почти 2 тыс. семей, проживающих почти в 20 многоэтажках по улицам Владимирской, Кочетовой и Машиностроителей.

Подключение к гигабитному интернету обеспечивает достаточные скорости, чтобы просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

«Потребности в интернет-контенте у ивановских семей постоянно растут, особенно это заметно летом, когда люди находятся в отпусках, а дети на каникулах. Растет число одновременно используемых в доме цифровых устройств — смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Оптимальным решением для этого является домашний сверхбыстрый интернет линейки «Мы МТС+ 500 IP». Воспользовавшись предложением, можно сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 10 тысяч рублей в годовом пересчете», — отметила директор филиала МТС в Иванове Олеся Алексеева.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi-роутер с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу.