В 2023 г. мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 32 населенных пункта Тюменской области

С начала 2023 г. «Ростелеком» установил 32 базовые станции в отдаленных селах и деревнях Тюменской области. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти 5000 человек получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи четвертого поколения стандартов 4G/LTE. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровой провайдер обеспечил цифровое равенство для жителей малых сел и деревень в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округахi.

Теперь сельчане могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате, общаться со своими родными и близкими в мессенджерах, смотреть и скачивать контент в Сети.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Основное условие для подключения сотовой связи по федеральному проекту — отсутствие скоростного мобильного интернета на территориях. Адресная программа формируется с учетом мнения граждан, которые голосуют за свои села и деревни как онлайн на портале Госуслуг, так и очно, направляя письма в Минцифры России. Сейчас активно идет голосование за подключение населенных пунктов в 2024 г. Благодаря проекту цифровые услуги и сервисы становятся доступны жителям самых отдаленных районов региона, где проживает от 100 до 500 человек».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Обеспечение жителей Тюменской области качественной связью и цифровыми сервисами — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы работаем как в рамках собственных инвестиционных проектов, так и по федеральной программе УЦН 2.0. На сегодняшний день базовые станции построены в 51 населенном пункте региона. К вышкам подведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. По всем установленным базовым станциям проведено тестирование с участием независимых экспертов и представителей региональной власти».

До конца 2023 г. вышки планируется установить еще в 27 селах и деревнях Тюменской области.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.