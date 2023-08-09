В коттеджных поселках двух районов Татарстана улучшили мобильную связь

Тысячи жителей пригорода Казани получили быстрый интернет и высокое качество связи. «Мегафон» построил телеком-инфраструктуру в поселениях Лаишевского и Высокогорского районов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор расширил сеть, установив базовые станции в популярных жилых массивах, расположенных рядом с республиканской столицей. Скорости мобильного интернета, сопоставимые со стационарным соединением, стали доступны в селе Пермяки и соседней деревне Эстачи, в Усадах вблизи новостроек «Южного парка» и в комьюнити Corner Bright.

Лаишевское и Высокогорское направления востребованы у покупателей загородной недвижимости благодаря удобному расположению и благоприятной экологической обстановке. Здесь предпочитают жить круглогодично, что подтверждает статистика — районы входят в первую тройку самых качающих в Татарстане. Как показывает обезличенная аналитика оператора, они занимают вторую и третью строчку рейтинга по трафику на абонента. Ежемесячно местные жители в среднем расходуют 29 и 28 ГБ данных соответственно — вес 16 фильмов в разрешении для смартфона.

«Суммарную востребованность наших услуг в этих районах уже можно измерить терабайтами. За год совокупный объем трафика здесь вырос на 23%. После проведенных технических мероприятий наши абоненты общаются в привычном формате с друзьями, семьей и коллегами, независимо от местоположения. Это особенно важно для тех, кто живет за городом, где другие формы связи не всегда возможны», — отметил директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

Жителям поселений теперь доступны самые современные технологии сети «Мегафона». В их числе VoLTE — сервис для звонков, который позволяет использовать онлайн-сервисы во время разговора. Новые базовые станции обеспечивают абонентов максимальной скоростью интернета даже при высокой нагрузке на сеть, например, в вечерние часы или праздничные дни, а используемый частотный диапазон хорошо проникает в закрытые помещения и пространства.

Также оператор запустил телеком-объекты в малоэтажных микрорайонах на территории Казани. Среди них — Малые Дербышки, Старое Победилово и жилой комплекс «Литл Токио».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.