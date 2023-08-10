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«Мегафон» обеспечил связью грузовой хаб в Нижневартовске

«Мегафон» запустил базовую станцию в промышленной зоне грузовой железнодорожной станции «Нижневартовск-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудникам транспортного узла, дачникам и автомобилистам стали доступны все современные интернет-сервисы и голосовая связь VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новый телеком-объект вблизи станции «Нижневартовск-2» обеспечил высокоскоростным интернетом сотрудников железной дороги и грузовых хабов крупнейших промышленных компаний, работающих в промзоне сортировочной станции. После запуска базовой станции специалисты «Мегафона» фиксировали здесь среднюю скорость передачи данных до 35 Мбит/с. Это позволяет абонентам оператора с комфортом пользоваться всеми интернет-сервисами, а также и голосовыми вызовами VoLTE с кристально чистым звуком.

Также 4G от «Мегафона» пришел в близлежащие дачные товарищества «Сибирские Черемушки», «Нива». Улучшения качества связи почувствуют и югорские автомобилисты на участке автодороги Мегион-Нижневартовск, который попадает в зону покрытия новой базовой станции.

За первый месяц работы телеком-объекта абоненты оператора прокачали около 6 ТБ данных и проговорили почти 1500 часов. Больше половины пользователей мобильной связи в этих локациях – жители Ханты-Мансийского автономного округа, а 43% – визитеры из других регионов. В транспортном узле Нижневартовска в июле побывали абоненты с Ямала, из Тюменской и Свердловской областей, Уфы, Омска, Москвы, Волгограда и еще более чем 30 краев и областей. При чем приезжие чаще выходили на связь через интернет, чем пользовались голосовыми вызовами.

«Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры. Чтобы при активно растущем трафике наши абоненты могли быть всегда на связи с деловыми партнерами и своими близкими, без задержек загружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру в городе. До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает компании сохранять лучшие скорости передачи данных», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «Мегафона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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