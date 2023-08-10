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МТС «прокачала» сеть на рязанском «Арбате»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть в туристическом центре Рязани – на улице Почтовой. Для местных жителей и туристов МТС увеличила скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС,

Улицу Почтовую длиной 500 метров называют рязанским «Арбатом». Она начинается от площади Ленина, проходит через Почтовую площадь и заканчивается на перекрестке улиц Некрасова и Новослободской. На Почтовой установлен памятник Евпатию Коловрату, который выступил против татаро-монгольского войска во время разорения Рязани в 1237 г., Музей шоколада и старинные дома по обе стороны.

Весь год на Почтовой проводятся фестивали, праздники и перформансы. В теплый сезон туристов привлекают уличные кафе и концерты местных музыкантов. Отдыхающие и туристы снимают в этой локации много фото и видео, сразу же отправляя все в соцсети и мессенджеры, что также фиксируется в сети МТС.

«По оценкам Big Data МТС туристический трафик на рязанском «Арбате» в два раза выше, чем по сравнению с остальными локациями города. Здесь встречаются, чтобы провести вечера и выходные, назначают свидания, а деловые люди – решить рабочие вопросы в свободной обстановке. Наша система мониторинга в автоматическом режиме рекомендует усиливать сеть и расширяем ее емкость там, где это востребовано. Для того, чтобы наши абоненты в центре Рязани могли с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС даже в моменты пиковых нагрузок, мы расширяем покрытие и создаем запас прочности нашей сети», - сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также на Почтовой улице находится известный в Рязани Музей шоколада, где проходят интерактивные экскурсии, познавательные занятия, на которых можно узнать не только историю шоколада, но и интересные факты о Почтовой улице и городе. Самые любознательные могут посетить мастер-класс по изготовлению легендарной местной сладости - Рязанской Чоколавы.

Ранее МТС прокачала мобильный интернет в туристическом «сердце» города – в районе Рязанского кремля, где расположен один из старейших музеев России - древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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