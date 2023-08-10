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МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования на участке трассы М7 «Волга» в районе села Финеево Владимирской области. Отсюда начинается путь в артколхоз «Волшебный олений лес», который находится в трех километрах от региональной автодороги. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС на туристическом перекрестке выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Артколхоз - это заповедная зона в Киржачском районе площадью почти 6 гектаров, на территории которой свободно гуляют пятнистые и северные олени, лани, лошади, пони, козы, кролики, страусы, еноты и другие животные.

По данным Big Data МТС, летом трафик в «Волшебный олений лес» в 1,5-2 раза выше, чем в другое время года, при этом чаще всего сюда приезжают московские туристы – их доля составляет 60% от всех посетителей. Около 10% гостей приезжают из Нижнего Новгорода, также в топе регионов путешественники из Ярославля, Рязани, Иванова и Краснодарского края. «Волшебный олений лес» чаще выбирают для семейного отдыха: с начала теплого сезона 67% всех приезжих составили родители с детьми.

«Современный тренд на местный туризм способствует популярности путешествий на автомобилях и чаще всего выбор падает на экологически чистые зоны, которых много во Владимирской области. Big Data МТС показала, что наибольший туристический трафик со стороны Москвы складывается в Киржачском районе у деревни Финеево, это перекресток трасс, соединяющих Большое Московское кольцо и региональную автодорогу. Место для устройства агрофермы ее владельцами выбрано правильно, и аналитика турпотока это подтверждает. После проведенной МТС модернизации сети туристы могут самостоятельно путешествовать по навигатору, пользоваться в пути всеми экосистемными сервисами, при необходимости уточнять информацию в сети и по телефону о наличии мест и программе мероприятий», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала связь в зонах массового отдыха, в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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