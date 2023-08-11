«Мегафон» обеспечит связью народный праздник тувинцев

«Мегафон» усилит связь в местечке Тос-Булак для того, чтобы самый яркий праздник Республики Тыва прошел на высоких интернет-скоростях. Мобильная базовая станция оператора поможет передать тысячи мегабайт информации с народных гуляний Наадым-2023. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Наадым – праздник животноводов, важная традиция Тувы, имеющая тысячелетнюю историю. Ежегодно это событие собирает тысячи зрителей и участников. Подводятся итоги года в работе животноводов: вручаются награды за лучшие результаты по сохранности поголовья и приплода скота и другие достижения в сельском хозяйстве. Важная часть праздника – состязания по национальным видам спорта. В их числе конные скачки, где наездниками традиционно становились дети от 6 лет и старше, но теперь из соображений безопасности к соревнованиям допускают подростков только с 14 лет. Для взрослых участников проводится турнир по стрельбе из национального лука и поединки по национальной тувинской борьбе хуреш. Это один из самых зрелищных видов состязаний, который собирает множество зрителей и до 400 участников, в том числе профессиональных спортсменов.

В 2022 г., по данным «Мегафона», мобильная активность в месте проведения Наадыма выросла в два раза. Поэтому в этом году специалисты заранее готовят телеком-инфраструктуру к празднику. В местечке Тос-Булак инженеры развернут мобильную базовую станцию, которая обеспечит уверенное покрытие голосовой связью и интернетом 4G, чтобы участники и гости могли пользоваться любыми цифровыми сервисами на высокой скорости и мгновенно передавать самые эмоциональные моменты в соцсети и мессенджеры.

«Мегафон отвечает на запросы региона: мы строим новые станции в туристических местах, совершенствуем действующую сеть, увеличивая скорость и площадь покрытия LTE. В местах проведения массовых мероприятий мы также создаем необходимую инфраструктуру и добиваемся высокого качества связи для наших абонентов. Республика Тыва славится своими традициями животноводства, экологически чистая продукция востребована и внутри республики, и далеко за ее пределами. Поэтому мы создаем условия для распространения информации об уникальных тувинских сельхозпроизводителях, а также культуре и обычаях народа», – сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Мобильную базовую станцию «Мегафона» всего за три часа можно развернуть любом месте, где нужен интернет и телефония. Она оборудована телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров. При необходимости базовая станция может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Такие решения уже не первый год позволяют «Мегафону» увеличивать емкость сети на масштабных спортивных, культурных и деловых мероприятиях.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.