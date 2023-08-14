Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября 2023 года

Минцифры России объявило о продлении онлайн-голосования за доступный интернет в малых населенных пунктах. Заявки на «Госуслугах», как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 г. включительно.

Всего к мобильному интернету в следующем году подключат 1481 населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек. Выбирать будут среди тех деревень, которые наберут наибольшее количество голосов.

В онлайн-голосовании уже приняли участие 382 тыс. человек.

Регионы, которые сейчас голосуют активнее всего: Башкортостан; Татарстан; Челябинская область; Пермский край; Ростовская область; Краснодарский край; Иркутская область; Белгородская область; Саратовская область; Вологодская область.

Топ-5 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов: село Тимино, Челябинская область; хутор Аргатов, Краснодарский край; село Дербедень, Татарстан; посёлок Новозаречный, Челябинская область; деревня Кызыл-Яр, Башкортостан.

Чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который вы голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своём регионе.