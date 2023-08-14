Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов

X5 Group совместно с VisionLabs масштабировала сервис оплаты улыбкой на 15 тыс. касс самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Технологии компьютерного зрения VisionLabs защищают от попыток предъявления в камеру фотографий или масок вместо лица человека, а также помогают распознать покупателя. Весь процесс занимает несколько секунд.

Для биометрической идентификации на кассах самообслуживания используется программный модуль Luna Kiosk от VisionLabs, который включает в себя библиотеки и нейронные сети для анализа изображений и работы с биометрическими образцами. Он специально разработан для ритейла с целью обеспечить быстрое взаимодействие с покупателем и улучшить пользовательский опыт.

За время развития проекта в сервисе была усилена защита от спуфинг-атак при оплате. Разработанные VisionLabs алгоритмы Liveness проверяют, настоящий ли человек перед камерой, и исключают использование распечатанной фотографии, видео с экрана другого устройства или маски. В сочетании с 3D-камерой кассы самообслуживания это обеспечивает надежную защиту от подмены изображения даже при самых сложных видах атак.

Пилотный проект сервиса оплаты улыбкой был запущен в марте 2021 г. Его внедрение позволило в 2-2,5 раза сократить время на оплату покупок, повысило NPS (индекс потребительской лояльности) за счет внедрения более удобного способа оплаты и востребованность технологии среди покупателей в возрасте 20-35 лет. Сейчас сервис доступен во всех регионах присутствия компании. Подключить его можно через приложение «Сбербанк онлайн».

«Мы рады, что совместный проект X5 Group и VisionLabs удалось масштабировать на миллионы клиентов торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В целом способ оплаты по лицу становится все популярнее за счет его простоты и удобства использования – например, об этом говорит рост пользователей сервиса нашего совместного проекта с московским метрополитеном», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.