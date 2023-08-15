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МТС улучшила связь на новом мосту Москвы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на открытом для движения мосту через затон Новинки. На новом мосту, соединившем две набережные обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета на треть до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование на территории комплексного развития ЗИЛ в Южнопортовом районе города и вдоль набережной Марка Шагала. Это позволило обеспечить скоростной интернет на только что введенном в эксплуатацию мосту, а также расширить пропускную способность сети и увеличить скорость мобильного интернета для участников движения, жителей прилегающих кварталов «Полуострова ЗИЛ» и на коммерческих объектах на территории на 30-40%.

Благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета на новой мостовой переправе и на прилегающей территории достигает 110 Мбит/с и даже в час-пик составляет в среднем 35 Мбит/с. Это позволяет свободно пользоваться различными интернет-сервисами: слушать аудиокниги и музыку, смотреть видео, пользоваться навигатором и совершать онлайн-покупки без прерывания соединения даже в часы максимальной нагрузки.

«Новая автомобильная переправа улучшает транспортное обслуживание для сотен тысяч жителей развивающегося района столицы, позволяя быстрее и с большим комфортом передвигаться по городу. Со своей стороны мы делаем все необходимое, чтобы своевременно, без каких-либо задержек обеспечить качественную связь на всем дорожно-транспортном каркасе агломерации, параллельно с его расширением», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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