Разработка «Росэлектроники» поможет поддерживать дисциплину спутниковой связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» показал комплекс мониторинга загрузки стволов космических аппаратов спутниковой связи. Новое решение контролирует приемо-передающие тракты спутников с обработкой сигнала на борту. Оно служит для непрерывного сбора и отображения статистических данных о занятости частотных каналов. Эта информация необходима, чтобы следить за дисциплиной связи и оптимизировать работу спутниковых каналов. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Стволы – это основные элементы космического аппарата, отвечающие за ретрансляцию сигнала. Дисциплина связи – точное соблюдение установленных режимов работы, правил установления и ведения связи по соответствующим каналам.

Существующие системы мониторинга способны контролировать загрузку стволов космических аппаратов, работающих в режиме прямой ретрансляции сигнала. Комплекс оборудования, разработанный входящим в «Росэлектронику» НПЦ «Вигстар», осуществляет мониторинг систем спутниковой связи, в которых применяется обработка сигнала на борту. Аппараты с бортовой обработкой сигнала позволяют организовать прямую помехозащищенную связь между пользователями в режиме «каждый с каждым».

Комплекс оборудования, состоит из сетевого оборудования и антенного поста. Он собирает, обрабатывает и отображает оперативную информацию о загрузке стволов космических аппаратов спутниковой связи, измеряет параметры спутниковых линий связи и контролирует подключения к ним. Аппаратура взаимодействует с космическими аппаратами Единой системы спутниковой связи второго и третьего этапов (ЕССС-2 и ЕССС-3), а также Единой космической системы (ЕКС).

«Мониторинг стволов космических аппаратов с обработкой сигнала на борту представляет серьезную сложность – такие приемо-передающие тракты для наземных служб представляют собой «черный ящик». Наш новый комплекс оборудования круглосуточно и непрерывно отображает занятость частотных каналов в режиме с обработкой сигнала на борту. Эти данные позволяют контролировать качество связи, собирать статистику и оптимизировать работу спутниковых каналов. Представленное оборудование может применяться как гражданскими структурами, так и в центрах управления и планирования связи силовых ведомств», – сказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – российская промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.