«Мегафон» усилил LTE в крупнейшем городе за Северным полярным кругом

«Мегафон» расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных районах: Ленинском, Октябрьском и Первомайском. Технические специалисты оператора запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапазоне и реализовали один из этапов программы по улучшению качества связи в областном центре. Теперь местным жителям доступен современный сервис мобильного интернета на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сигнал LTE в низком диапазоне распространяется на более дальние расстояния от базовой станции, что позволяет покрыть стабильным мобильным интернетом отдаленные районы города, где ранее жители могли испытывать трудности со скоростью передачи данных. Цифровые улучшения затронули центральные улицы и проспекты города, где сконцентрировано множество объектов социального назначения: школы, магазины, больницы, административные учреждения. Также модернизация позволила расширить емкость сети и увеличить площадь покрытия мобильного интернета в спальных районах, где отмечается плотная жилая застройка, а также в окраинном микрорайоне Абрам-Мыс, расположенном на берегу Кольского залива.

«Инженеры компании эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокое качество и стабильность сигнала в различных частях города. За первое полугодие мы модернизировали и построили более 60 объектов связи в городской черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь мурманче могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения - в центре, на окраине, внутри зданий и в цокольных помещениях», – отметил Владимир Чуйко, директор «Мегафона» в Мурманской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.