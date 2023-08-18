CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала интернет в бухте Ильмовая под Большим Камнем

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в бухте Ильмовая в Большом Камне. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на песчаном пляже «Жемчужина» и расположенной здесь турбазе выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бухта Ильмовая — востребованное место для летнего отдыха среди жителей Большого Камня и туристов. Здесь расположена крупная турбаза с необходимой инфраструктурой, что привлекает поклонников спокойного семейного отдыха в уютных домиках у моря. Популярна бухта Ильмовая и у любителей активного времяпрепровождения — они могут насладиться восхитительным пейзажем, поднявшись на высокие скалы или открыть для себя разнообразие водных видов спорта.

Чтобы обеспечить «цифровой комфорт» отдыхающих, МТС расширила LTE-покрытие и увеличила скорость мобильного интернета в бухте Ильмовая. Высокоскоростной интернет позволит гостям пользоваться современными интернет-сервисами прямо на пляже — онлайн-кинотеатрами, электронными библиотеками, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями и пр.

«С помощью технологий сбора обезличенных больших данных и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета даже на берегу моря, непрерывно улучшаем качество сети в курортных локациях. Ранее мы расширили LTE-сеть в популярных пляжных местах Приморья - в бухте Витязь, Славянке, Зарубино, в Находке, а также на озере Ханка. По данным МТС Travel, Приморье входит в топ направлений для летнего отдыха в России. Наличие современных цифровых сервисов повышает туристическую привлекательность региона и работает на дальнейший рост турпотока», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

Россия прощается с сетевым нейтралитетом: Власти предлагают интернет-компаниям поделиться

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка ЦОД

Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Показать еще

Наука

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
Показать еще