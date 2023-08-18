«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и своё время.

Во всей сети «Азбука вкуса» установлены новые платёжные терминалы «Сбера», позволяющие принимать оплату одним из четырёх способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и по биометрии. Для «Сбера» и торговой сети «Азбука вкуса» это стало новой ступенью на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — уникальным опытом, доступным на кассах всех магазинов сети. В будущем «Сбер» планирует интегрировать карты программы лояльности «Вкусомания» при оплате улыбкой.

Сервисом могут воспользоваться клиенты «Сбера»: для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк онлайн» «Оплата улыбкой».

Подключив сервис в «Сбербанк онлайн», покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру. Операция пройдёт, даже если с собой нет наличных, банковской карты или телефона. И не забудьте улыбнуться!

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Как клиент, я уже протестировал новую технологию в «Азбуке вкуса» — мне понравилось. Свою задачу мы видим в том, чтобы предоставить клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок, и поэтому развиваем наше семейство платёжных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и оплата улыбкой. «Сбер» будет и дальше развивать узнаваемость и качество сервиса на территории нашей страны, чтобы у россиян был лучший в мире опыт оплат. Для нас важно, что «Азбука вкуса» поддерживает наши планы по совершенствованию безналичных платежей и внедряет в своей сети новейшие устройства, расширяющие спектр возможностей оплат для клиентов».

Денис Сологуб, президент компании «Азбука вкуса», сказал: «Мы стараемся сделать клиентский опыт в магазинах всё более удобным и предлагаем покупателям разные способы оплаты. Помимо привычных, в «Азбуке вкуса» можно платить нашей картой лояльности, а теперь ещё биометрией. Для нас важно, что для удобства клиентов и кассиров все доступные способы совершать покупки объединены в одном платёжном терминале. Нужно просто выбрать наиболее подходящий. Новая технология от «Сбера» существенно экономит время и будет востребована в наших трафиковых локациях. Уверены, что рынок ритейла будет постепенно следовать за этим трендом и внедрять такой способ оплаты».