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«Мегафон» подвел финансовые итоги первого полугодия 2023 года

Ключевые результаты

Выручка выросла на 13% и составила 209,89 млрд руб. Абонентская база увеличилась на 1,3% до 75,8 млн. Показатель OIBDA увеличился на 24% до 94,15 млрд руб. CAPEX составил 71,02 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 133,9% до 26,9 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сервисная выручка в первом полугодии увеличилась на 13,7% до 188,1 млрд руб. Рост связан с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы.

База абонентов «Мегафона» в России увеличилась по сравнению с первым полугодием 2022 г. на 1,3% и насчитывает 75,8 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных выросло на 5,7%. Положительная динамика обусловлена актуальными тарифными предложениями, в том числе переходом абонентов на новую линейку «Мегафон 3.0» с «Мегасилами», позволяющими безлимитно пользоваться нужными абоненту сервисами, а также переносить неизрасходованные минуты и гигабайты на следующий месяц. Доходы от международного роуминга также демонстрировали рост.

Выручка от продажи абонентского оборудования увеличилась на 7,2% до 21,8 млрд руб. Темпы продаж постепенно возвращаются к обычным для мобильной розницы значениям после ажиотажного спроса в начале 2022 г., а устойчивые показатели объединенной сети «Мегафона» и Yota были обеспечены расширением ассортимента.

В первом полугодии 2023 г. OIBDA выросла на 24,4%, достигнув 94,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA выросла на 4,1 п.п. до 44,9%. Чистая прибыль также показала рост на 133,9% и составила 26,9 млрд руб. Положительные показатели финансовой устойчивости компании связаны с эффективным управлением затратами.

CAPEX в первом полугодии увеличился на 99,4% до 71,0 млрд руб. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 г. за 27 млрд руб. После перехода права на товарный знак к группе «Мегафон» затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX первой половины 2023 г. также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 г.

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Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

Определения

Группа «Мегафон» – ПАО «Мегафон» вместе с ее консолидируемыми дочерними компаниями.

Капитальные затраты (CAPEX) – затраты на приобретение нового оборудования, строительство, модернизацию, приобретение программного обеспечения, радиочастот и прочих нематериальных активов, других долгосрочных активов и относящиеся к ним затраты, понесенные до начала использования соответствующих активов в запланированных целях и включаемые в расчет по наиболее раннему событию – платежу или поставке. Долгосрочные активы, полученные в результате приобретений компаний, не включаются в расчет показателя капитальных затрат.

OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов) является финансовым показателем, который не определен стандартами МСФО и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности группы. Рентабельность показателя OIBDA определяется как OIBDA в процентах от выручки. Показатели OIBDA и рентабельность OIBDA широко применяются инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и для определения стоимости компаний в телекоммуникационной отрасли. В то же время показатели OIBDA и рентабельность OIBDA, применяемые группой, могут быть напрямую несопоставимы с показателями, раскрываемыми другими компаниями.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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