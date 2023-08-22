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МТС обеспечила 4G-интернетом исторические места поволжских немцев

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула покрытие 4G в четырех сельских населенных пунктах Саратовской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету и цифровым сервисам МТС получили более 2500 местных жителей, а также туристы, которые интересуются краеведением и неоготикой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 4G МТС появилась в селах Кривояр Ровенского района, Подгорное Романовского района, Семеновка Федоровского района и поселке Согласный Калининского района. Кроме того, МТС усилила действующую сеть 4G в села Приволжское в Марксовском районе, в одноименном селе Ровенского района, а также в Новополеводине Балаковского района. Скорость интернета в этих локациях выросла в среднем на 20%.

В селе Кривояр, основанном немецкими переселенцами в 1855 г., сейчас проживает около 1000 человек, работает больница, отделения связи, детский сайд, школа и Дом культуры. О «немецком» периоде истории напоминает главная историко-архитектурная достопримечательность – двухэтажное кирпичное здание бывшей церковно-приходской школы. Теперь местные жители могут использовать мобильный интернет МТС для учебы, работы и досуга. Скорость передачи данных позволяет быстро загружать тяжелые файлы, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве.

«МТС развивает сеть 4G в небольших населенных пунктах, чтобы сельчане имели доступ к современным цифровым возможностям наряду с жителями городов. Доступ к быстрому интернету также способствует развитию краеведческого туризма в Саратовской области. Многие популярные туристические цели и маршруты, в том числе, связанные с наследие поволжских немцев, находятся в сельской местности. По дороге к достопримечательностям путешественники могут пользоваться онлайн-навигаторами, слушать музыку из приложения, быстро находить нужную в пути информацию», – сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

В Саратовской области сохранилось архитектурное наследие немцев Поволжья: лютеранские церкви в неоготическом стиле и другие сооружения. В регионе можно насчитать более 20 кирх – от действующих до разрушенных.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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