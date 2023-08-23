«Мегафон» запустил быстрый интернет в новых районах Тюмени

Жильцам новых жилых комплексов в Тюмени стали доступны высокие скорости мобильного интернета и качественная голосовая связь. Техническая служба «Мегафона» запустила базовые станции в 4 микрорайонах областного центра, а также в Боровом, Мальково и Чикче. Телеком-объекты ежедневно обслуживают свыше 60 тыс. уникальных абонентов в жилых кварталах и загородных коттеджных поселках.

Улучшенное качество голосовой связи и мобильного интернета получили тюменцы в микрорайоне Тюменский-2, в периметре жилых комплексов «Английский квартал», «Адмирал» и «Смородина»; квартала «Республика» и ЖК «Симпл»; ЖК «Шоколад» и «Боровский» в одноименном поселке, а также на территориях малоэтажной застройки – в Мальково, Чикче, садовых обществах «Липовый остров» и «Поле чудес». Новые базовые станции «Мегафона» работают сразу в двух диапазонах LTE, что позволяет одновременно обеспечить как широкую зону покрытия, так и высокую скорость передачи данных.

В Чикче и Мальково 4G от «Мегафона» появился впервые. В других локациях расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи. Инженеры учли особенности планировки жилых комплексов, выверили направление сигнала, чтобы он был уверенным как на нижних, так и на верхних этажах зданий. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась и на сегодня превышает 60 Мбит/с, а максимальные значения достигают 95-112 Мбит/с. Такие скорости передачи данных сопоставимы с параметрами проводного интернета. Абоненты «Мегафона» могут смотреть онлайн-трансляции и фильмы в хорошем качестве не только на мобильных устройствах, но и с выводом на экраны больших форматов.

Растущий трафик звонков и мобильного интернета подтверждает востребованность качественной связи. Только за первую половину августа абоненты новых базовых станций оператора прокачали 52 ТБ данных. Этого объема хватит, чтобы более 200 раз посмотреть все выпуски программы «Идеальный ремонт». Более четверти этого трафика приходится на новый телеком-объект в квартале «Республика» и ЖК «Симпл», вторым среди самых «качающих» стал район «Английского квартала» и «Адмирала». На третьей позиции – трафик «Липового острова» и «Поля чудес».

«Тюмень активно застраивается, новые жилые комплексы растут и вблизи областной столицы. Потребности в интернет-контенте и голосовой связи у тюменских семей постоянно увеличиваются, как и число одновременно используемых в доме цифровых устройств. Наши инженеры оперативно отслеживают нагрузку на объектах связи, расширяют и усиливают телеком-инфраструктуру в городе и регионе. Только с начала года мы построили и модернизировали более 70 объектов связи в Тюмени и Тюменском районе», – отметил Иосиф Цигрошвили, технический руководитель «Мегафона» в Тюменской области.