В любимых местах отдыха волжан выросла скорость интернета

Гости санаториев Чувашии могут делиться впечатлениями от оздоровительных процедур и развлечений со средней скоростью 20-25 Мбит/с. Для этого инженеры «Мегафона» запустили дополнительное телеком-оборудование на берегу Волги. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование обслуживает территорию популярных санаторно-курортных комплексов «Волжанка», «Волжские зори» и «Солнечный берег». Они расположены в 15 километрах от Чебоксар и предлагают лечебные программы, в том числе на основе местных минеральных вод. Чтобы стабильный сигнал был на улице и в зданиях, оператор применил здесь низко- и среднечастотные диапазоны сети. Совместно они обеспечивают максимальное покрытие и хорошее проникновение внутрь помещений.

Действующие скорости позволяют без задержек общаться по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами и за секунды скачивать приложения. Гости санаториев уже оценили эту возможность: в конце лета они ежедневно прокачивают на 30% больше трафика, чем в июне. А в месяц им суммарно нужно порядка 4 ТБ данных. Подобного объема хватило бы, чтобы 3 миллиона раз посмотреть фильм «Пляж» на смартфоне.

Как показывает big data «Мегафона», чаще всего здравницы республики посещают люди в возрасте 36-45 лет. Мужчин среди посетителей на 6% больше, чем женщин. Кроме жителей Чувашии, сюда охотно приезжают гости из соседних регионов — Самарской и Ульяновской областей, Татарстана, Марий Эл и Башкирии.

«Ежемесячно в санаториях и их окрестностях бывают десятки тысяч клиентов МегаФона. Строительство новых базовых станций в востребованных местах отдыха помогает нам обеспечивать высокий уровень связи даже во время горячего туристического сезона», — сказал директор «Мегафона» в Чувашии Антон Перцев.

В 2023 г. оператор улучшил покрытие 4G и в других туристических локациях региона. В первую очередь это центральные улицы Чебоксар, где расположены архитектурные достопримечательности и музеи. Также в зоне внимания связистов оказался Канаш, через который проходят основные железнодорожные магистрали республики.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.