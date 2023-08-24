МТС прокачала сеть LTE на земле мамонтов и шерстистых носорогов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об улучшении качества мобильной связи на территории села Абатское. Благодаря установке нового телеком-оборудования у жителей и гостей поселка средняя скорость в сети LTE выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили сеть «четвертого поколения» в западной части поселка в районе улиц Чкалова и Кооперативная, а также увеличили скорости мобильного интернета в районе улиц Зеленая и Лермонтова. Улучшение качества связи оценят и посетители местного краеведческого музея, любители истории, которые специально приезжают в Абатское – палеонтологическую столицу Тюменской области, где было обнаружено самое большое количество видов останков доисторических животных в регионе – мамонтов, пещерного льва, шерстистого носорога, северного оленя.

После проведенных работ туристы даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться виртуальными гидами, в онлайн-картах выстраивать маршруты экскурсий по поселку, а местные жители - пользоваться современными интернет-сервисами – онлайн-кинотеатрами, электронными библиотеками, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

«Село Абатское проезжает каждый автопутешественник, который по федеральной трассе «P-402» из уральских регионов едет в Сибирь. После улучшения качества связи МТС в районе поселка туристы, а также водители и пассажиры транзитных маршрутов смогут на более высоких скоростях пользоваться навигаторами, социальными сетями и мессенджерами. Наша задача – создать для пользователей цифровой комфорт, чтобы они всегда оставались на связи с близкими и друзьями», – сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.