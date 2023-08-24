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МТС улучшила покрытие LTE в городе-музее Городце

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об улучшении покрытия LTE в туристической зоне Городца. За счет развертывания дополнительной базовой станции сотовой связи средняя скорость передачи данных в сети LTE выросла в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшения покрытия вошли Городецкий вал, исторический квартал и Город мастеров. Популярные локации стали частью национального маршрута «С умыслом #PROпромыслы», в рамках которого туристы могут познакомиться с народными художественными промыслами Нижегородской области. Так, в Городце гости могут узнать про городецкую роспись и золотную вышивку, а также попробовать свои силы в росписи глиняных свистулек.

«Как отмечают специалисты, каждый второй турист, приезжающий в Нижегородскую область, посещает Городец. И мы рады способствовать развитию туристического потенциала региона. Благодаря непрерывному покрытию сети LTE, путешественники смогут делиться впечатлениями в соцсетях, разместить на своих страничках фотографии и видеозарисовки о «пряничном» городе и его мастерах. А для самостоятельных поездок и прогулок по городу можно проложить удобный маршрут вместе с бесплатным аудиогидом «Городские легенды Городца» от МТС», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

МТС планомерно улучшает качество мобильной связи в районных центрах Нижегородской области, снижая нагрузку на действующие базовые станции и расширяя зону покрытия сети LTE. Ранее улучшения коснулись улиц Лазо, Свердлова, Абаимова, Кутузова, Республиканской, Новой, Дорожной и площади Пролетарской в Городце.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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