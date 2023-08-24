CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила инфраструктуру и расширила пропускную способность сети фиксированной связи до 1 Гбит/с в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая сеть МТС заработала в 50 многоквартирных домах на главных улицах города - Папанинцев, Крупской, Молодежной, проспекте Красноармейском и др.

Высокоскоростной интернет позволяет даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно, без потери качества смотреть онлайн-фильмы и видео в HD формате, болеть за любимую спортивную команду, скачивать «тяжелый» контент за секунды, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Сегодня в каждой квартире есть несколько гаджетов, одновременно подключенных к интернету – телефоны домочадцев, телевизор, ноутбук или планшет. И для пользователей становится важной возможность пользоваться сетью без задержек, что стимулирует спрос именно на высокоскоростные предложения. Отмечу, что мы «прокачали» сеть не только для того, чтобы сделать сеть более надежной и устойчивой к перегрузкам, а также чтобы у жильцов была возможность одновременно скачивать любой контент за считанные секунды. В дополнение к этому горожане могут ощутимо сэкономить на услугах связи, объединив в один «семейный пакет» домашний интернет, мобильную связь, IP-телевидение и онлайн-кинотеатр», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС обновила сеть домашнего интернета в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

«Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще