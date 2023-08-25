«Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области

Более 8 тыс. жителей поселков, сел и деревень Костромской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 30 Мбит/с. Инженеры оператора увеличили пропускную способность сети, расширили зону покрытия LTE и повысили скорость передачи данных в 30 малых областных поселениях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в отдаленных и малых населенных пунктах региона. Улучшенное качество услуг мобильной связи стало доступно абонентам компании в поселках Шувалово, Полдневица, Варакинский, Талица, а также в селах Судай, Палкино, Ильинской, Ледегенск и деревнях Вохомского, Кологривского, Буйского, Галичского, Чухломского и др.

Проведенные инженерные работы также расширили возможности доступа к сети Интернет для автомобилистов, следующих по транспортным магистралям внутриобластного значения. Теперь устойчивым сигналом передачи данных стали покрыты участки автодорог, расположенных вдоль транспортных направлений: Кадый — Мантурово, Судиславль — Галич — Чухлома, Мантурово — Шарья.

Модернизация сети в областных локациях позволила предоставить клиентам компании услуги мобильной связи на новом уровне - теперь местные жители и автолюбители могут с большим комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, получать образование онлайн, делать покупки на маркетплейсах, слушать музыку и смотреть видео в стриминговых приложениях, строить маршруты в навигационных системах, искать автозаправки по пути следования и др.

«В первом полугодии мы модернизировали и построили около 70 базовых станций, расположенных в районах, где проживает более 40% жителей региона. Мы продолжаем закрывать «белые пятна» на мобильной карте области, расширяя зону доступности 4G-интернета. Наша цель - обеспечить абонентов компании лучшим сервисом для комфортного использования всех возможностей своих гаджетов независимо от места их проживания», — отметил Александр Мартынов, директор «Мегафона» в Костромской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.