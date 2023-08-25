МТС в три раза ускорила мобильный интернет в городе Валдае

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении и усилении покрытия LTE в центре Валдайского района, городе Валдае. Местным жителям и гостям города стал доступен мобильный интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Валдай находится недалеко от федеральной трассы, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. По «государевой дороге» и через город Валдай в разное время проехало множество известных людей — Пушкин, Некрасов, Радищев. Благодаря своей близости к федеральной трассе, историческому наследию и живописной природе, Валдай и сейчас привлекает большое количество путешественников.

В результате проведенных работ высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям и туристам во всех районах города. За счет обновления оборудования валдайцы и гости города могут созваниваться в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, оперативно выкладывать в соцсетях видео и фото, смотреть кино и видеоролики, а также скачивать «тяжелый» контент через интернет.

«Валдайский район - излюбленное место отдыха как самих новгородцев, так и гостей из соседних городов. Туристический сезон продолжается и осенью: здешние озера привлекают рыбаков, а любители «тихой охоты» не уходят с пустыми руками из валдайских лесов. В этом году мы обновили сеть на территории всего района, теперь улучшения коснулись и центра валдайского района, города Валдая. После увеличения скорости интернета более чем в три раза абоненты МТС смогут всегда оставаться на связи и пользоваться различными продуктами экосистемы МТС, в том числе смотреть фильмы, сериалы спортивные матчи и даже телевизионные программы в онлайн-кинотеатре KION от МТС», — сказал технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

МТС обновляет сеть по всей территории Новгородской области. Скорость мобильного интернета уже увеличилась в среднем на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области. В Валдайском районе после модернизации оборудования интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с стал доступен на территории деревень Ящерово, Русские Новики и Новотроицы.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.