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«Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге построила телекоммуникационную инфраструктуру для Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие проходит в уральской столице с 19 по 31 августа 2023 г. Фестиваль собрал студентов из 36 стран, которые борются за 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

До всех объектов фестиваля провайдер построил более 50 километров оптических магистралей, смонтировал и интегрировал более 250 узлов связи, а также организовал более 500 точек доступа, благодаря которым обеспечил организаторов мероприятия всеми необходимыми сервисами: возможностью аккредитации участников, ведением трансляций соревнований, подключением видеоконференций, интернетом, Wi-Fi, спортивным хронометражем, виртуальной автоматической телефонной станцией, системой охранного телевидения, связью с единой дежурно-диспетчерской службой, информационными стойками, спортивными презентациями и др. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Кроме того, специально для Международного фестиваля университетского спорта «Ростелеком» развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия.

«Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района, где проходит большинство спортивных мероприятий и проживают участники фестиваля, стартовала еще в прошлом году. Сначала специалисты смонтировали до спортивной деревни оптические магистрали, затем запустили в работу телеком-сервисы, которые заработали благодаря установленным опорам. Теперь жители и гости нового района могут пользоваться мобильной связью стандартов 4G/LTE. Работа продолжилась, и теперь качественным интернетом обеспечен сам фестиваль. До конца проведения мероприятия наши специалисты будут оказывать техническую поддержку организаторам и контролировать работу всей созданной телеком-инфраструктуры», — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

«Международный фестиваль университетского спорта — это не только масштабное соревнование. Это праздник дружбы, создающий неповторимую атмосферу студенческого братства и взаимопомощи. Мероприятие будет длиться почти две недели, поэтому нам важно, чтобы все системы и сервисы работали четко и понятно. Ежедневно мы можем пользоваться качественным интернетом и вести прямые трансляции с мест соревнований. А у судей есть возможность довериться четкому хронометражу. Все это является важной составляющей качественного проведения фестиваля», — сказал директор департамента технологий и медиасервисов Международного фестиваля университетского спорта Олег Колесников.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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